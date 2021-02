Boruto: Masashi Kishimoto non aveva alternative per proseguire la narrazione? Parliamone

Proprio come indica il titolo, l'intenzione di Boruto: Naruto Next Generations è raccontare le vicende della nuova generazione dei ninja del Villaggio della Foglia. Tuttavia, con Naruto e Sasuke arrivati a un potenziale irraggiungibile, ciò non si è mai potuto realizzare concretamente. Almeno fino a ora.

Come saprete se seguite il manga, che ha visto il ritorno alla guida di Masashi Kishimoto, gli ultimi capitoli di Boruto hanno rivoluzionato l'intera opera. Ma il mangaka non aveva davvero altra soluzione se non quella da lui intrapresa?

Durante lo scontro con l'implacabile Isshiki Otsutsuki, Kurama aveva svelato a Naruto una nuova formidabile tecnica, la Baryon Mode. Attivare questa modalità, però, avrebbe significato la morte di entrambi. Disposto anche al sacrificio pur di proteggere i suoi cari, il Settimo Hokage è stato però ingannato dalle parole della Volpe a Nove Code: ad abbandonare la scena, in realtà, è stato solamente il Bijuu.

Anche Sasuke Uchiha è uscito enormemente ridimensionato dallo scontro. Esaurendo il chakra, dal Karma di Boruto è emerso Momoshiki Otsutsuki, che impossessandosi del corpo del giovane ninja ha colpito con un kunai l'occhio dell'Uchiha, privandolo per sempre del suo Rinnegan.

Nonostante il dolore per quanto accaduto, questi due eventi erano quasi inevitabili. Sin dal flash forward iniziale dell'opera sappiamo che prima o poi il Villaggio della Foglia verrà distrutto e che sia Naruto che Sasuke sembrano non essere più in vita.

Ora che i due leader di Konoha hanno perso gran parte del loro potenziale, finalmente il futuro del villaggio sarà affidato nelle mani di Boruto, Sarada e Mitsuki, che da ora in avanti dovranno fare un enorme balzo in avanti per portare avanti l'eredità sulle loro spalle. Voi cosa ne pensate della soluzione adottata dal sensei Kishimoto? Ecco data di uscita e teorie sul capitolo 56 di Boruto. Nel frattempo, nuovo obiettivo di Kawaki è stato introdotto nel manga di Boruto.