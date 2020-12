Boruto: i membri di Kara entrano in azione nella preview del nuovo episodio

La serie animata Boruto ha da poco portato a termine l'arco narrativo denominato Kara Actuation ed ha introdotto la successiva saga del Vessel. Scopriamo l'anteprima del prossimo episodio che ci mostra il ritorno dei membri dell'organizzazione antagonista dell'ultima parte di storia narrata.

I fan del manga sequel di Naruto sono da tempo in attesa di vedere in azione i membri dell'Organizzazione Kara. Mentre alcuni di loro sono stati presentati all'interno dell'arco narrativo originale appena concluso, molti altri hanno fatto la loro comparsa nella nuova opening di Boruto anticipando un imminente maggiore coinvolgimento degli stessi.



È proprio nella preview dell'episodio 179 che possiamo veder agire i nemici, in particolare, grazie al video riportato in fondo a questa news possiamo osservare Victor, che abbiamo recentemente scoperto essere sopravvissuto alla battaglia contro Orochimaru tenutasi nei precedenti episodi di Boruto, intento ad architettare un piano, ed allo stesso tempo ci vengono mostrati i membri di Kara Jigen, Delta ed Amado. La puntata s'intitolerà "Victor's Scheme" proprio a causa delle macchinazioni dello shinobi determinato a perseguire i propri obiettivi scontrandosi con le volontà della malvagia organizzazione.

Sembra quindi che, come già successo in passato, allo spettatore verranno mostrati elementi originali insieme ad altri tratti dal manga, nonostante ciò la saga del Vessel sembra ormai essere ormai iniziata e numerose sorprese attenderanno i fan che non hanno avuto modo di seguire la storia del manga.