Boruto: i membri dell'organizzazione Kara sono ispirati al mondo dell'informatica?

Dopo il consueto mese di attesa, Boruto: Naruto Next Generations è tornato con un nuovo capitolo che ha approfondito la figura di Ada, conosciuta anche con il nome di Eida, e i cui poteri risultano essere estremamente potenti. Ad ogni modo, sembra che Kishimoto e Ukyo Kodachi abbiano preso in prestito l’informatica per i nomi dei membri di Kara.

Prima di scendere nel dettaglio, vi ricordiamo che tra le nostre pagine è disponibile un riassunto degli eventi del capitolo 57 di Boruto: Naruto Next Generations, l’ideale per ripassare gli ultimi avvenimenti del manga. L’utente Majin Lu ha indagato quali siano le origini dei nomi dei membri dell’Organizzazione Kara e il risultato sembra essere il seguente:

ADA è un famoso linguaggio di programmazione sviluppato intorno agli anni ‘70. Inoltre, la prima programmatrice della storia si chiama Ada Lovelace e, guarda caso, l’abilità del personaggio è strettamente connessa all’amore;

Amado è una traslitterazione originale della sigla AMD, famosa compagnia oggi conosciuta per i suoi chipset;

Boro è ispirato al modello Busines Objects Reference Ontology, ed è un approccio per sviluppare appunto modelli ontologici nei sistemi informativi o modelli di dati semantici per applicazioni operative grandi e complesse;

Code, invece, significa codice, la base sui cui poggia la struttura del linguaggio di programmazione;

Delta è il nome di una codificazione il cui ruolo è quello di immagazzinare o trasmettere dati usando le differenze tra i dati sequenziali;

Victor è il nome di una compagnia che produce calcolatrici, celebre per aver fornito bussole per aeroplani durante la seconda guerra mondiale;

Bug, infine, è un errore di funzionamento di un sistema o di un programma;

E voi, invece, avevate notato questi riferimenti al mondo dell’informatica? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.