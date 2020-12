Boruto: i membri dell'organizzazione Kara si mostrano nella nuova opening

Nel nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations il Team 7 dovrà vedersela nuovamente con la malvagia organizzazione Kara, introdotta nella trasposizione animata con il personaggio di Deepa, che è riuscito a mettere in difficoltà Boruto, Sarada e Mitsuki. Ora però, grazie alla nuova opening, è stato possibile vedere gli altri membri.

La straordinaria e pericolosa potenza di Deepa ha segnato duramente Boruto e Sarada, che hanno deciso quasi immediatamente di dedicarsi a degli speciali allenamenti con Kakashi e Sasuke, per migliorare rispettivamente la padronanza di alcune tecniche specifiche. Boruto è riuscito a creare una sua variante del Rasengan, mentre Sarada sembra essere riuscita a gestire molto meglio le capacità derivate dallo Sharingan.

Tuttavia questi risultati possono fare ben poco contro l'organizzazione Kara al completo, che si è mostrata nella settima opening dell'anime, come potete vedere dal video e dall'immagine presenti nei post riportati in calce. Per quanto ancora si sappia davvero poco riguardo la Kara, i lettori del manga sanno quanto sarà importante all'interno della trama, soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Kawaki, e naturalmente Jigen, capo dell'organizzazione che ha debuttato nel 15esimo capitolo del manga.

