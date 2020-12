Boruto: la memoria di Zetsu Bianco rivive nel nuovo episodio dell'anime

Nel nuovo episodio della serie animata di Boruto: Naruto Next Generations nei protagonisti riaffiorano vecchi ricordi sulla Quarta Grande Guerra Ninja, grande scontro in cui l'alleanza degli shinobi dovette affrontare Kaguya. Elemento chiave della guerra fu Zetsu Bianco; analizziamo questo personaggio.

Gli ultimi episodi di Boruto hanno riportato in vita una versione creata in laboratorio dell'Albero degli Dei, portando gli appassionati a rivivere il momento in cui Kaguya cercò di sfruttarne i poteri per prosciugare il chackra dal pianeta. Chiave di quegli eventi fu Zetsu Bianco; riviviamo il modo in cui aiutò l'Otsutsuki a seminare distruzione.



Zetsu Bianco fu una delle prime vittime dell'Infinito Tsukuyomi di Kaguya. Insieme a Madara Uchiha elaborò un piano con cui corruppe Obito, il quale venne portato a credere che il suo migliore amico Kakashi uccise la sua amata Rin.

Inoltre, Zetsu Bianco usò i suoi vari cloni per studiare i combattimenti tra i membri dell'Alba e i ninja della Foglia, oltre che divorare tutti i suoi compagni morti per proteggere i segreti dell'Organizzazione.

Ma smascherato da Sasuke, venne brutalmente ucciso tra le fiamme dell'Amaterasu e del Susanoo. Tuttavia, il piano di Zetsu Bianco era già partito; Sasuke venne convinto del fatto che Naruto dovesse morire. Che ne pensate, vedremo mai una figura così contorta anche in questa serie sequel? Nel frattempo, nel nuovo episodio di Boruto Ao arriva a Konoha. Kawaki è il protagonista della nuova opening di Boruto.