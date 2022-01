Boruto, il nuovo mentore di Kawaki: un insegnante migliore di Naruto

Nel corso dell’arco narrativo inedito di Boruto a lui dedicato, Kawaki ha scoperto l’essenza dell’essere uno shinobi, il vero significato della Volontà del Fuoco e del diventare un ninja del Villaggio della Foglia. Questi insegnamenti, non li ha ricevuti solo dal Settimo Hokage, il suo modello di vita, ma anche da una compagna di squadra.

Nonostante Konoha lo abbia tratto in salvo dai piani oscuri dell’Organizzazione Kara e di Isshiki Otsutsuki, Kawaki ancora non riesce a fidarsi appieno dei suoi compagni, e si ritiene un estraneo alla grande famiglia della Foglia. Spinto da Naruto a diventare un genin, il giovane ragazzo continua a generare tensione con gli altri componenti della nuova generazione, e solamente grazie a un mentore inaspettato, un probabile futuro Hokage, riesce a compiere dei passi in avanti.

L’innata pigrizia di Kawaki, lo porta a isolarsi, a ignorare gli ordini e a eseguire i compiti che gli vengono affidati a modo suo, senza sottostare alle regole. Nonostante Naruto lo voglia vedere diventare un ninja, lui inizialmente rifiuta questo patto.

Le cose cambiano però drasticamente quando, in tarda notte, si imbatte in Sarada, impegnata nei suoi allenamenti con i kunai e con lo Sharingan. Sorpreso di vederla allenarsi in così tarda ora invece che adagiarsi sugli allori, vista la sua recente promozione al grado chunin, Kawaki le domanda cosa stia facendo. La figlia di Sasuke e Sakura allora rivela che il modo migliore per crescere sia lavorare sodo, soprattutto con i propri compagni di squadra.

Sarada intende assolutamente diventare Hokage in futuro, e questo suo atteggiamento ispira Kawaki. Il ragazzo, a differenza sua, non intende diventare il capo del villaggio, ma migliorare per proteggere i propri cari, in primis Naruto. Infine, in cerca della sua approvazione, parte alla ricerca del suo credo ninja nella sua prima missione ufficiale.

Vi lasciamo alle cartoline di Boruto per il 2022 e all'incarico della Squadra Quindici nell'anteprima di Boruto 231.