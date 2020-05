Boruto: ecco la miglior battaglia secondo un fan, per voi ha ragione?

In questo periodo di stop da Coronavirus, che ha messo al muro l'industria giapponese degli anime, non c'è modo di proseguire molte degli show più seguiti. ONE PIECE, Black Clover, Boruto: Naruto Next Generations e tanti altri sono stati interrotti sul più bello per impossibilità nel continuare la produzione dei vari episodi.

C'è chi, in risposta a ciò, ha iniziato a seguire nuove serie, magari scoprendo qualche altra cosa che gli piace, oppure chi si è lanciato nel riguardare i propri anime preferiti. Uno di questi ultimi è OtakusPlug che ha deciso di riguardare Boruto: Naruto Next Generations. Nel farlo però ha condiviso una scena su Twitter eleggendola a quella di miglior scontro dell'anime di Studio Pierrot.

Il post è diventato velocemente virale e potete vederlo in basso alla notizia. Ovviamente riporta la battaglia tenutasi contro Momoshiki Otsutsuki proprio all'inizio della storia. Naruto e Sasuke affrontano fianco a fianco il nemico come non facevano da tempo. Anche Boruto parteciperà allo scontro e sarà fondamentale nella conclusione dei giochi contro questo membro del clan Otsutsuki. Secondo voi l'utente ha ragione oppure ci sono altri combattimenti di Boruto: Naruto Next Generations più meritevoli?

Mentre l'anime è in stop, il manga di Boruto: Naruto Next Generations continua e rivela diverse novità sul clan Otsutsuki.