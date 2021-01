Boruto: la minaccia dell'organizzazione Kara si avvicina nell'ultimo episodio

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations è finalmente tornato a seguire la trama del manga, introducendo gli spettatori al nuovo arco narrativo, e facendo tornare alcuni personaggi che avranno un ruolo fondamentale nel corso dei prossimi episodi. Tra questi infatti ha fatto il suo ritorno Ao, ninja del paese della Nebbia conosciuto in Naruto.

Dopo averlo presentato nel sequel rievocando le sue azioni durante la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, l'ultimo episodio di Boruto ha segnato l'effettivo ritorno di Ao nella serie, che si è rivelato essere uno dei membri e contatti esterni dell'organizzazione Kara, e soprattutto che il suo ritorno a Konoha era legato ad una particolare missione, l'uccisione di Katasuke se quest'ultimo avesse ricordato qualcosa del loro ultimo incontro.

Tuttavia, prima che l'episodio rivelasse le sue vere intenzioni, Ao è stato protagonista di una scena in cui ha fatto emergere solo parzialmente il suo lato oscuro. Nell'episodio 182 della serie Boruto e i suoi compagni vengono incaricati di scortare Katasuke in un laboratorio dove lo scienziato può lavorare al nuovo braccio prostetico di Naruto, e durante il viaggio in treno il Team 7 incontra per la prima volta Ao. Dopo una breve discussione, in cui Boruto manifesta la sua totale avversione nei confronti degli strumenti utilizzati dai ninja, Ao decide di impartire al ragazzo una lezione, seppure con un metodo piuttosto esagerato.

Come potete vedere nel video riportato in calce, condiviso su Twitter dall'utente @Abdul_S17, Ao punta rapidamente un cacciavite alla gola di Boruto, per poi ritrarsi e spiegare che sono le intenzioni dell'utilizzatore a rendere letali o meno gli strumenti. La scena si conclude come se si fosse trattato di uno scherzo, ma viste le successive rivelazioni, Ao ha mostrato, intenzionalmente, la pericolosità dell'organizzazione Kara.

