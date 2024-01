Boruto: Two Blue Vortex, Naruto sta per morire? Il Settimo Hokage è in pericolo

Nessuno è al sicuro in Boruto Two Blue Vortex: Konoha è in pericolo e Boruto Uzumaki sta lottando per la sua stessa vita. Anche la sicurezza di Naruto, che è stato intrappolato assieme a sua moglie Hinata in uno spazio senza tempo da Kawaki, è a rischio. Un nuovo nemico intende sbarazzarsi del Settimo Hokage.

Nel capitolo 5 di Boruto Two Blue Vortex è stato mostrato che anche Naruto è stato preso di mira. Jura, un Albero Divino cosciente, ha come obiettivo quello di uccidere il settimo Hokage, forse come parte di una vendetta contro il clan Uzumaki, seguendo le orme di Isshiki.

La situazione diventa critica, ma potrebbe anche rappresentare un'opportunità per marito e moglie di brillare in qualità di duo come mai prima d'ora. Con il potere ereditato dal clan Hyuga e gli occhi Byakugan, Hinata potrebbe giocare un ruolo chiave in un'ipotetica battaglia contro Jura. Questo sviluppo potrebbe correggere la tendenza di Naruto a sottovalutare la potenza della donna, permettendole di dimostrare la sua forza e di proteggere la famiglia.

Il vero problema è costituito dalla presenza degli Alberi Divini, che assorbono i chakra di vivi e morti, generando cloni con identità e personalità distinte. Ciò potrebbe portare al risveglio di vecchi nemici e alla creazione di nuove minacce. Naruto e gli altri potrebbero trovarsi di fronte a una battaglia capace di mettere in pericolo la loro stessa esistenza.

Ciò che è certo è che il sequel di Boruto: Naruto Next Generation continua a intrattenere e a stupire i lettori: con l'uscita del capitolo 5, Boruto Two Blue Vortex è primo su MangaPlus, l'app ufficiale della Shueisha, in termini di letture. La nuova opera di Masashi Kishimoto è riuscito a superare persino One Piece.