Boruto: la missione di Konohamaru e Sai nelle anticipazioni dell'episodio 210

Dopo due lunghissime ed epiche emozionanti battaglie, per i ninja di Konoha è il momento di riprendere fiato. Tuttavia, il Villaggio della Foglia non può perdere tempo e deve pensare immediatamente alla mossa successiva. Cosa escogiteranno i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations?

Lo scontro decisivo con Boro è giunto al termine. Quasi sul punto di essere surclassati, i membri del nuovo Team 7 sono riusciti infine a completare la loro missione incolumi e a riportare il Settimo Hokage a casa. In attesa che si risvegli, i ninja di Konoha stanno per decidere la prossima mossa.

La sinossi di Boruto 210, pubblicata su Animedia Magazine, evidenzia come Konoha ancora non conosca le reali intenzioni di Kara. Conoscere il nemico è il primo passo per sconfiggerlo.

"Sebbene abbiano incontrato Jigen e altri Interni, i leader del Villaggio della Foglia non sono stati in grado di acquisire molti dettagli sull'Organizzazione Kara. Intanto, Boruto e compagni hanno combattuto Boro, fondatore di una setta che cercava di usare lo Tsukuyomi Infinito per concedere la salvezza ai suoi membri".

"Cercando una connessione tra la setta e Kara, Konohamaru Sarutobi e Sai Yamanaka si imbarcano in una missione d'infiltrazione. All'interno della setta i due incontrano una donna che afferma che suo fratello può finalmente fare ritorno a casa dopo parecchi anni. Sembra che questo ragazzo stia svolgendo delle attività che servivano a Boro e il suo "Dio", ma che per qualche strana ragione ancora non è tornato a casa".

In attesa della prossima puntata, ecco l'anteprima dell'episodio 209 di Boruto, episodio che a causa delle Olimpiadi di Tokyo 2020 salterà la normale programmazione settimanale.