Boruto: la missione segreta di Konohamaru lo sta mettendo in serio pericolo

Impegnato in una missione segretissima, Konohamaru potrebbe essere in serio pericolo. Dopo aver fronteggiato e sconfitto Victor, con il contributo di Orochimaru, il nipote del Terzo Hokage è immediatamente ripartito per indagare su un misterioso oggetto. Cosa sta succedendo al maestro del nuovo Team 7 di Boruto: Naruto Next Generations?

Il nuovo arco narrativo dell'anime di Boruto ha finalmente svelato il nuovo obiettivo dell'Organizzazione Kara. Chiamato a indagare su un misterioso avvenimento, Konohamaru è partito solitario in una missione che potrebbe portarlo a trovarsi faccia a faccia con il gruppo criminale.

Per spostare il famigerato Recipiente e raggiungere i loro obiettivi, Jigen e gli altri membri di Kara hanno sfruttato un dirigibile costruito da Victor. Tuttavia, il mezzo aereo ha perso il controllo e si è schiantato in una foresta nei pressi di Konoha.

Sia i ninja del Villaggio della Foglia che gli Interni di Kara si stanno dirigendo sul posto per indagare. Nel prossimo episodio dell'anime, Konohamaru potrebbe trovarsi di fronte al temibile Kashin Koji, uomo dal background misterioso che pare avere una forza inaudita. Il nipote del Terzo Hokage è divenuto un ninja formidabile, ma le sue abilità potrebbero non essere sufficienti dinanzi a un avversario di tale portata. La nuova opening di Boruto rivela simpatici easter egg con Naruto Shippuden.