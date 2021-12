Boruto: la nuova missione del Team 7 nell'anteprima dell'episodio 227

Il primo arco narrativo anime original post battaglia con gli Otsutsuki è ormai concluso. Al Villaggio della Foglia ci sono ora quattro nuovi chunin e uno di essi è chiamato alla sua prima missione da caposquadra! Per la nuova generazione di Boruto è già tempo di una nuova avventura nell’anteprima dell’episodio 227.

Hoki, Wasabi, Sarada e Denki. Questi sono i nomi dei ninja che, dopo aver superato prove dalla difficoltà crescente, si sono qualificati al grado di chunin nel secondo esame di selezione. Con questa saga giunta al termine, è ora arrivato il momento di gettarsi in una nuova missione.

Protagonisti del prossimo episodio dell’anime, come vediamo dalla preview condivisa su Twitter dall’utente @Abdul_S17, saranno i componenti del nuovo Team 7, Boruto, Mitsuki e Sarada. Questa, per l’Uchiha, sarà la prima missione da chunin, e dunque di conseguenza da capogruppo.

I tre verranno richiamati dal Settimo Hokage e dal suo consigliere, i quali li informeranno che il loro maestro si trova in una situazione di emergenza e ha richiesto aiuto. A quanto pare, dopo aver diretto la prova finale dell’esame, Konohamaru Sarutobi è partito per una missione segretissima. Ora, però, ha bisogno del contributo dei suoi allievi.

In cosa è mai impegnato Konohamaru, e riuscirà a riunirsi ai suoi ragazzi e a completare la missione? Ma non sarà solamente il nuovo Team 7 a prendersi lo scettro di questa puntata. Come vediamo da un secondo frame in anteprima, a un certo punto uno dei protagonisti prenderà in mano la prima foto scattata a Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi. Questa reminiscenza del vecchio Team 7 porterà a un grande momento nostalgia.



