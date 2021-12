Boruto: la prima missione ufficiale di Kawaki nell'anteprima dell'episodio 229

In attesa di tornare sul sentiero battuto dal manga, la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations si sta attualmente avventurando in una saga inedita in cui viene approfondita la personalità di Kawaki. Cresciuto nella solitudine e nella sfiducia, il ragazzo entra nel mondo dei ninja, l’opposto di come ha sempre vissuto.

In Boruto episodio 228, Naruto e Shikamaru spiegano a Kawaki che ha la possibilità di diventare un genin del Villaggio della Foglia, sempre che prima riesca a completare una facilissima missione D-Rank. Messo al fianco delle squadre 5 e 15, che oramai sono autogestite dato che vi è un chunin all’interno, il ragazzo fallisce le sue prime due opportunità.

Kawaki è svogliata, si distrae e non ha rispetto per gli ordini e per i compagni di squadra, ma Naruto gli concede un’altra grande chance. Questa volta, Kawaki è chiamato a prendere parte a una missione di rango C al fianco di Shikadai e Chocho, le cui strade si sono momentaneamente separate da quella di Inojin.

Il trio ha il compito di scortare un importante personalità all’interno dei confini del Paese del Mare Calmo, una missione apparentemente senza difficoltà intrinseche, ma che si rivela essere ben più complessa del previsto.

Innanzitutto, Kawaki parte con il piede sbagliato, finendo per aggredire colui che dovrebbe proteggere. Ma è quando il gruppetto abbandona Konoha che i problemi vengono a galla. Quando Kawaki sembra finalmente disposto a comportarsi come un vero ninja, allora un traditore fa la sua comparsa. Come reagirà la Kawa-Shika-Cho, e Kawaki saprà sopperire alla mancanza di Inojin?

Vi salutiamo lasciandovi ai primi dettagli sulle prossime sigle di Boruto.