Boruto e il misterioso potere di Sarada: la ninja si può opporre alla forza di Eida?

Fin dalla sua prima apparizione, Eida è sembrata praticamente inarrestabile. La giovane donna introdotta di recente in Boruto: Naruto Next Generations è dotata di un potere oculare che le permette di vedere istantaneamente sia nel passato che nel presente, assistendo a una conversazione o a eventi accaduti in ogni luogo e tempo dopo la sua nascita.

La ragazza è tuttavia dotata di un altro potere molto più letale: lo charme. Chiunque la veda è costretto a infatuarsi di lei, non importa che sia uomo o donna. Tutto ciò è capitato con il super cattivo Code, con diversi soldati della base in cui era rinchiusa, ma anche a Konoha sta succedendo lo stesso addirittura con il sempre stoico Shikamaru Nara vittima del misterioso fascino della nemica. In Boruto: Naruto Next Generations, il potere di Eida è da tenere sotto controllo. A sorpresa, sembra che sia arrivato qualcuno in grado di opporvisi.

Nel capitolo 76 di Boruto, Sarada e Sumire sono state invitate da Eida nella sua stanza per poter parlare d'amore. A differenza di altri, Sarada Uchiha non cade vittima dello charme di Eida. Questo potere della Uchiha ha ancora origini sconosciute e potrebbe essere dovuto a una sua insensibilità all'amore oppure al fatto che sia innamorata di qualcuno, e questo potrebbe essere lo stesso motivo per cui anche Sumire non sembra particolarmente affetta. Oppure, Eida ha abbassato la guarda involontariamente e quindi c'è stata una riduzione dell'effetto dello charme.

Si aprono quindi nuovi scenari in Boruto 77 dove finalmente Konoha potrebbe avere tra le mani un'arma per abbattere Eida.