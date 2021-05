Boruto: Mitsuki è riuscito a liberarsi dall'ombra di Orochimaru? Parliamone

Sebbene non sia più al centro dell'attenzione come nei primi archi narrativi di Boruto: Naruto Next Generations, Mitsuki sta lentamente dimostrando di non voler assolutamente seguire le orme di suo "padre" Orochimaru, ma al contrario di voler diventare un ninja sempre pronto a difendere i suoi compagni di squadra.

Se all'inizio dell'opera Mitsuki era stato presentato come una figura sinistra, che sembrava potesse essere il mezzo finale con cui Orochimaru avrebbe attaccato il Villaggio della Foglia, a poco a poco il ragazzo si è conquistato la fiducia di tutti i suoi compagni, diventando un fedele amico e alleato di Boruto e Sarada, nonché membro fondamentale del nuovo Team 7.

Nonostante le ultime due saghe dell'anime siano prevalentemente incentrate su Kawaki, in alcuni sprazzi degli episodi è interessante notare come Mitsuki si stia prendendo cura dei suoi due amici al di fuori del campo di battaglia. A differenza di suo padre Orochimaru, che si allontanò dagli altri due Sannin, Tsunade e Jiraiya, lui è una presenza cardine per i suoi compagni di squadra.



In particolare, nell'episodio 196 di Boruto, quando Boruto è entusiasta del sigillo Karma, Mitsuki gli suggerisce di stare attento a quel potere, che potrebbe rivelarsi deleterio per il suo corpo. Esattamente come avvenne a lui stesso con la Modalità Eremitica, anche il Karma potrebbe portare il corpo di Boruto ad autodistruggersi.

A differenza delle primissime fasi dell'opera, Mitsuki non si prende cura solamente del figlio dell'Hokage, ma anche di Sarada. Vedendola diventare gelosa per i miglioramenti di Boruto, Mitsuki è preoccupato dalla sua "sete di potere".



In definitiva, Mitsuki è molto diverso da Orochimaru, il quale era ossessionato dall'idea di diventare sempre più potente. Piuttosto che affinare i suoi justu, Mitsuki ha scelto un approccio totalmente opposto: essere premuroso nei confronti di Boruto e Sarada. Presto, però, entrambi i ragazzi potrebbero essere i bersagli di un vecchio avversario; l'ombra degli Otsutsuki sta tornando in Boruto. Mitsuki riuscirà a proteggerli?