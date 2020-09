BORUTO: la modalità eremitica di Mitsuki ci lascia ancora senza fiato

Durante la ricerca delle cellule di Hashirama, Boruto e gli altri si sono trovati a dover fronteggiare due membri dell'organizzazione Kara. Il primo, Victor, lo abbiamo già visto nel corso del manga mentre il secondo, Deepa, è stato creato appositamente per l’adattamento animato.

Boruto (e i fan) durante gli ultimi episodi si son resi conto che dovranno mettercela tutta per riuscire a sconfiggere Deepa.

Grazie alla sua abilità segreta di trasformare il suo corpo in pietra, Deepa si è rivelato essere uno dei nemici più forti che i protagonisti si sono trovati ad affrontare. Così forte che Mitsuki ha dovuto utilizzare la sua modalità eremitica ancora una volta, e come sappiamo bene, Mitsuki la usa solo quando strettamente necessario perché prosciuga le sue energie molto in fretta. In questo caso non ha avuto altra scelta però, perché Deepa è riuscito a sconfiggere Boruto e Sarada.

Il ritorno delle modalità eremitica di Mitsuki sfortunatamente è stato troppo corto, ma quando la vediamo sullo schermo (oltre ad essere una gioia per gli occhi) significa che il nemico non gli ha lasciato molte alternative. Come sappiamo Mitsuki non usa questa abilità così facilmente e questo ci fa capire quanto il Team 7 si trovasse in pericolo nello scontro con Deepa.

Poiché la saga dell’organizzazione Kara è stata creata appositamente per l’adattamento animato, significa che forse in futuro ci saranno altre occasioni di vedere questa abilità all’opera. Probabilmente lo scontro con Deepa avrà un’evoluzione inaspettata mentre Boruto, Sarada e Mitsuki cercheranno in tutti i modi di sconfiggerlo.

Ma perché il membro dell’organizzazione Kara riesce a tenere testa ai protagonisti? Scopriamo le abilità di Deepa.

Cosa ne pensate della modalità eremitica di Mitsuki? Vorreste vederla di nuovo in azione? Come pensate che Boruto e gli altri riusciranno a sconfiggere Deepa? Non dimentichiamoci che Deepa ha seminato terrore anche tra Omoi e il suo gruppo. Fatecelo sapere nei commenti!