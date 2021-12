Boruto: Momoshiki al femminile in questo cosplay realizzato in bodypaint

I primi nemici di Boruto: Naruto Next Generations, la nuova serie ambientata nel mondo di Naruto e che segue le vicende dei figli dei vecchi protagonisti, sono stati gli Otsutsuki, in un legame che continua dal finale di Naruto e del film Naruto: The Last. Stavolta la minaccia maggiore è stata quella di Momoshiki.

A causa delle vicende finali del film di Boruto, rinarrati poi anche nel manga e nell'anime, il protagonista ha ottenuto il karma, a costo però di farsi invadere da Momoshiki. Per tanto tempo dormiente, l'Otsutsuki è rimasto nascosto preparando il proprio ritorno, che è avvenuto in parte in più frangenti in alcuni degli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations.

Ora Boruto rischia ancora, con Momoshiki che rischia di tornare a essere l'Otsutsuki di prima. Come tornerà? Di certo non nelle vesti preparate da Yaiza Perez, una cosplayer che ha deciso di proporre il primo nemico di Boruto: Naruto Next Generations con altre vesti, o meglio senza vesti. Yaiza Perez ha infatti creato un cosplay di Momoshiki Otsutsuki al femminile con bodypaint, per riprodurre al meglio tutte le particolari conformazioni e colorazioni del corpo dell'alieno.

Dall'occhio sulla fronte all'accenno di corna, questo cosplay a tema Boruto brilla per realizzazione.