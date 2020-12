Boruto: il destino di Naruto è davvero segnato? Discutiamone

L'attuale arco narrativo del manga di Boruto: Naruto Next Generations ha posto i ninja del Villaggio della Foglia dinanzi alla minaccia più grande che abbiano mai dovuto affrontare. Isshiki Otsutsuki è più potente persino di Kaguya e il Settimo Hokage è stato costretto a un gesto estremo. Cosa gli accadrà?

Nemmeno le forze combinate di Naruto e Sasuke hanno potuto nulla contro la furia combattiva di Isshiki, il quale ha attaccato Konoha in cerca di un nuovo contenitore per il suo corpo. Ma proprio quando sembrava ormai sconfitto, pur di difendere il suo villaggio il Settimo Hokage è ricorso a una tecnica segreta. La Baryon Mode, però, potrebbe costargli la vita; o almeno questo è quello che l'autore vuole farci credere.

Il primo motivo che ci spinge a pensare che la morte di Naruto sia solamente una grandissima messa in scena sono i primi attimi dell'anime, in cui, in un salto temporale nel futuro, Boruto e Kawaki si sfidano in un Villaggio della Foglia ormai completamente devastato dalla guerra. In quel frangente, Kawaki afferma di voler spedire Boruto "dove ha mandato il Settimo Hokage". Questo vorrebbe dire che a uccidere Naruto non sarà Isshiki, ma Kawaki.



Inoltre, sempre stando a questa scena, Kawaki potrebbe aver letteralmente mandato Naruto da qualche altra parte. Per il franchise non sarebbe una novità; in passato abbiamo già visto shinobi in grado di teletrasportare i propri avversari grazie al Rinnegan o al sigillo Karma.

La battaglia tra Isshiki e Naruto, dunque, sta solamente preparando gli appassionati a una futura tragedia. E voi cosa ne pensate? Naruto si salverà da questo scontro? Se ci dovesse abbandonare, ipotizziamo chi potrebbe sostituire l'Hokage in Boruto. Scopriamo data di uscita e previsioni di Boruto capitolo 53.