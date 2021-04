Boruto: per quale motivo Kawaki attaccherà Konoha? Discutiamone

Durante il flash forward con cui è iniziato Boruto: Naruto Next Generations Kawaki è stato presentato come la persona che avrebbe distrutto Konoha, ucciso Naruto e che si stava preparando per attaccare il protagonista. Tuttavia, al momento il ragazzo è ancora legato alla Foglia, cosa causerà il suo cambio di fronte?

Alcune vecchie teorie ipotizzavano che Jigen, che si è poi rivelato essere Isshiki Otsutsuki, sarebbe riuscito a entrare nuovamente in possesso del suo Recipiente e a incarnarsi nel suo corpo. Tuttavia, gli ultimi capitoli del manga hanno portato alla disfatta di questo piano; ma allora perché Kawaki attaccherà il villaggio che lo ha ospitato con amore?

Una risposta a questo quesito viene data dal capitolo 56 di Boruto. Kawaki è intenzionato ad aiutare il protagonista, la cui coscienza sta per essere piegata dalla volontà di Momoshiki. Entrambi i ragazzi sono diventati all'80% degli Otsutsuki, ma questa trasformazione è molto più drastica in Boruto, che quando prosciuga il suo chakra perde il controllo del suo corpo a favore dell'essere malvagio.

Per porre fine a ciò, Kawaki propone una soluzione: chi brandisce il Karma può trasferirlo a sua volta a qualcun'altro. Dunque, per liberarsi dal sigillo, Boruto dovrà rintracciare Code, l'ultimo seguace della volontà di Jigen ancora in vita, e passarlo a lui.

Tuttavia, Kawaki è inconsapevole che prima di morire Isshiki è apparso a Code, che è ora in possesso di un Karma bianco, segno che differisce da quelli dei due ragazzi in quanto gli consente di rimanere se stesso pur ottenendo i pieni poteri di un Otsutsuki.

Quando Kawaki e Boruto riusciranno a rintracciare Code, quest'ultimo potrebbe trarre in inganno Konoha fingendo la sua disfatta. Così facendo, potrebbe insinuarsi e prendere il controllo del corpo di Kawaki, che dunque diventerebbe lo strumento della vendetta di Code e Jigen.

