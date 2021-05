Boruto e Naruto: chi è più forte tra il Settimo Hokage e Sasuke al momento?

Nel manga di Boruto: Naruto Next Generations, la battaglia con Isshiki Otsutsuki ha stremato notevolmente Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha. I due ninja più potenti della scorsa generazione hanno inoltre perso alcune delle loro abilità più potenti durante il combattimento.

Sfruttando la Baryon Mode, Naruto ha dovuto dire addio a Kurama, tornando a essere per la prima volta nella sua vita un normale umano senza Jinchuriki. Dall'altra parte, Sasuke ha perso l'occhio sinistro dove aveva il Rinnegan a causa dell'attacco a sorpresa di Momoshiki Otsutsuki. Entrambi i ninja si sono ritrovati quindi senza una delle loro armi più potenti. In questa situazione del manga di Boruto: Naruto Next Generations, adesso chi è il più forte tra Naruto e Sasuke?

Ovviamente la questione non è di facile risoluzione. Pur essendo entrambi dei ninja molto dotati su ogni versante, il duo faceva molto affidamento sui poteri persi. Per Naruto si tratta di aver perso una riserva di chakra ampissima e che poteva sfruttare sia per l'attacco che per la difesa. Gli rimane però ancora una grande abilità nel combattimento ravvicinato e due tecniche importanti come la Tecnica Superiore della Moltiplicazione del Corpo e il Rasengan.

Dall'altra parte, Sasuke ha perso l'occhio sinistro con il Rinnegan, quindi ogni possibilità di teletrasportarsi in fretta da un posto all'altro. In aggiunta, nell'occhio sinistro era impressa l'arte Amaterasu dello Sharingan Ipnotico, e ciò potrebbe impedirgli in futuro di utilizzare non solo quest'abilità, ma anche il Kagutsuchi presente nell'occhio destro. Infatti nello Sharingan Ipnotico ogni occhio ha un proprio potere ma il Kagutsuchi è strettamente correlato alle fiamme nere. La perdita dell'occhio sinistro potrebbe quindi aver invalidato entrambe le tecniche per Sasuke, che in più si trova a perdere anche il Susanoo, che richiede la presenza dello Sharingan in entrambi gli occhi.

Nello stato attuale delle cose, Naruto e Sasuke sono ancora in grande equilibrio, con entrambi che hanno perso tanto e dovranno adattarsi a una nuova realtà. Se dovessero sfidarsi seriamente però, è probabile che sarebbe Naruto ad avere la meglio. Secondo voi chi è il più forte tra l'Hokage e l'Uchiha?