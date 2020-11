Boruto: Naruto morirà nei prossimi capitoli del manga?

Le ultime pagine del manga Boruto hanno introdotto una nuova modalità, dal nome Baryon Mode, per il settimo Hokage. Questo nuovo potere ha un tremendo effetto collaterale per cui ci si è iniziati a chiedere se sia giunto il momento di concludere la storia del personaggio di Naruto.

Abbiamo potuto approfondire recentemente la nuova tecnica comparsa tra le pagine di Boruto, tra i suoi devastanti effetti che saltano all'occhio c'è l'enorme consumo di chakra derivante dal suo uso e la possibilità che ciò porti alla morte dell'utilizzatore. A questo proposito molti fan si sono chiesti cosa li aspetterà nei prossimi capitoli e se non sia forse giunto il momento di portare ad una conclusione la vita di Naruto.

Tra le varie motivazioni di questo pensiero ritroviamo il fatto che la nuova storia scritta da Ukyo Kodachi ha come protagonista proprio il figlio di Naruto che, come succede spesso nei manga, potrebbe andare incontro ad un'evoluzione in caso di perdita del genitore. Oltretutto il padre, che sognava di diventare Hokage, avrebbe già raggiunto il proprio obiettivo ponendo una conclusione a quella che era la sua storia personale.

Un altro motivo è l'imminente ritorno di Masashi Kishimoto alle redini della scrittura di Boruto. Proprio il tempismo di questo annuncio fa sospettare che sia stato pianificato in concomitanza della morte dello storico protagonista del suo manga. È inoltre possibile che, con la morte del Hokage, venga percepita maggiormente la minaccia dei nuovi antagonisti rendendoli elementi ancor più terrificanti.

Non sappiamo come continuerà la narrazione ma certamente a seguito della battaglia contro Isshiki si prospetta un nuovo futuro per la serie. Voi cosa ne pensate?