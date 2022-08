Boruto: Naruto Nex Generations, la preview di V-JUMP per il capitolo 73

Dopo un mese di pausa, finalmente Boruto: Naruto Nex Generations è pronto a tornare con un nuovo capitolo e a riprendere la storia esattamente da dov'era rimasta. Ad ogni modo, grazie ai primi spoiler dalla rivista V-Jump sono emersi anche le anticipazioni del capitolo 73 previsto al debutto a settembre.

Tra le nostre pagine sono già disponibili gli spoiler completi del capitolo 72 di Boruto, che preannunciano un'invasione e nuovi sinistri alleati per il Villaggio della Foglia. L'arco narrativo in questione dovrà spingere i nostri eroi a diventare ancora più forti per far fronte alle minacce incombenti, complice anche il depotenziamento di Naruto e Sasuke.

In attesa dell'uscita del nuovo numero su Manga Plus di domani, nel frattempo gli insider hanno diffuso in rete le anticipazioni di settembre di V-JUMP che racchiude anche la preview del capitolo 73 che qui segue: "La struttura del potere è cambiata!! Quali sono i sentimenti di Boruto e Kawaki?!"

Che la prossima puntata di Boruto sarà dedicata per lo più a chiarire il rapporto tra il protagonista e il suo migliore amico? L'appuntamento con la prossima uscita è fissata al 20 settembre 2023. E voi, invece, cosa vi aspettate dal manga nei prossimi capitoli? Diteci la vostra opinione, come di consueto, con un commento qua sotto.