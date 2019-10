Boruto: Naruto Next Generation: l'evoluzione del karma di Boruto e Kawaki, nuovi sviluppi?

Finalmente, Boruto: Naruto Next Generations ha ingranato la marcia, cominciando a proporre degli avvenimenti avvincenti degni del franchise da cui eredita la popolarità. Infatti, lo stesso Kawaki ha preso l'iniziativa insieme a Boruto, lavorando da soli a un piano per salvare l'hokage.

Il piano dei due ninja è semplice, aprire un varco dimensionale e dirigersi nel luogo dove è sigillato Naruto. L'hokage del Villaggio della Foglia, infatti, era stato separato da Sasuke in seguito allo scontro con Jigen, dove quest'ultimo si è rivelato troppo potente persino per i due assi nella manica di Konoha.

Nel capitolo 39 del manga, inoltre, veniamo a conoscenza di importanti dettagli sulla mutazione del karma di Boruto e Kawaki, cambiato improvvisamente durante la loro fuga da Shikamaru. Jigen, mentre si riprende dalle fatiche dello scontro, rivela ai suoi compagni che tutto sta procedendo come previsto, e che i due giovani ninja stanno velocizzando oltre le aspettative le rispettive trasformazioni in Otsutsuki. Infatti, i due segni maledetti si stanno influenzando l'un l'altro, aumentando vertiginosamente la mutazione del karma. La linea che separa gli attuali avvenimenti dalle vicende del primo capitolo si assottiglia sempre di più, con Kawaki che ha già manifestato i primi sintomi del cambiamento. Sarà interessante, dunque, conoscere come le loro strade si separeranno e, inoltre, ammirare il compimento del piano di Jigen di creare un Albero del Chakra.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations? Fateci sapere la vostra opinione, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alla pagina a colori del capitolo 39.