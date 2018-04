Boruto: Naruto Next Generation ha finalmente introdotto un personaggio fondamentale!

Uno degli aspetti più interessanti di Boruto: Naruto Next Generation è senza dubbio la sequenza introduttiva in cui, se ricordate, un Boruto Uzumaki ormai adolescente combatteva contro il misterioso Kawaki. A distanza di due anni dalla sua originale introduzione, è finalmente giunto il momento di conoscere meglio questo personaggio!

Comparso nel primissimo capitolo del manga, dove appunto si ergeva su una Konoha praticamente distrutta, Kawaki è finalmente stato introdotto nel più recente capitolo del manga. Dopo aver vinto lo scontro con Ao ed essersi ritrovato dinanzi a Kashin dell’organizzazione Kara - un individuo in grado di evocare i rospi e addirittura di ricorrere al Rasengan - Boruto e gli altri componenti del Team 7 si sono imbattuti in un ragazzo privo di conoscenza: Kawaki.



Circondato dalle bambole ormai distrutte di Ao, Kawaki giaceva all’interno di un cratere e probabilmente è stato proprio lui a frantumare gli strumenti ninja che, in precedenza, avevano messo in difficoltà Boruto e gli altri. A ragion veduta, il maestro Konohamaru ha intimato a Boruto di fare attenzione, ma questi si è subito avvicinato al ragazzo con la precisa intenzione di aiutarlo. Verso la fine del capitolo, tuttavia, Boruto si è accorto che anche Kawaki possiede il simbolo che il giovane Uzumaki ha attivato poche pagine prima. Che sia soltanto una coincidenza?



I fan si sono interrogati per lungo tempo circa l’identità del misterioso Kawaki, chiedendosi se questo non fosse in realtà un compagno di scuola di Boruto. Sembra invece che il personaggio sia un individuo completamente nuovo, ed è probabile che l’incontro tra i due ragazzi metterà in moto gli eventi che condurranno la trama verso il fatidico scontro anticipato all’inizio del manga.



Ora che il Team 7 si è finalmente scontrato col Kara e soprattutto ha incontrato un personaggio talmente importante ai fini della trama, il manga di Boruto: Naruto Next Generations si appresta a entrare in una fase che, siamo certi, sarà fondamentale.