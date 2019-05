Boruto: Naruto Next Generation, giungono nuove informazioni sull'episodio 106

Dopo aver terminato l'arco narrativo focalizzato su Juco, è stato annunciato che Boruto: Naruto Next Generation si prenderà una pausa mettendo momentaneamente in stasi le questioni più importanti, il tutto al fine ultimo di dare un po' più di spazio ad altri personaggi della serie.

Ecco quindi spiegato come mai l'opera si sia voluta improvvisamente concentrare sul misterioso Mitsuki, al quale è stato dedicato il cosiddetto "Mitsuki Disappearance Arc", il quale proseguirà anche nel prossimo episodio. Proprio in queste ultime ore sono infatti giunte nuove informazioni sull'atteso episodio 105, il quale vedrà Mitsuki intento a cercare suo padre Orochimaru mentre dentro di sé girano vorticosamente dubbi e rimpianti.

L'episodio 105 della serie sarà intitolato "A Wound on the Heart" (Una Ferita sul Cuore) e la sinossi della puntata recita quanto segue:

"Mitsuki è in piena crisi! Sarà forse colpa... dei suoi sogni?! Sentendo che le sue condizioni fisiche stavano peggiorando, Mitsuki si diresse al laboratorio di ricerca del padre. Orochimaru, però, sembrava sapere già dei sogni, i quali erano dovuti alle esperienze fatte dal ragazzo, esperienza che avevano avuto un certo impatto sul suo cuore e sulla sua mente. Che il peggioramento delle condizioni fisiche di Mitsuki fosse in qualche modo correlato a questo?"

Anche se quest'arco narrativo dedicato a Mitsuki sembrava promettere una maggior esplorazione del personaggio in questione, la serie ha infine preferito deviare per concentrarsi maggiormente sul ritorno di Onoki. Con il prossimo episodio, però, l'opera appare desiderosa di scavare nelle emozioni di Mitsuki per delinearne più chiaramente aspetto e caratteristiche.

Inoltre, ricordiamo a tutti i nostri lettori che recentemente sono state anche pubblicate alcune informazioni in relazione all'episodio 106.