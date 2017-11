Boruto: Naruto Next Generation ha infine accolto uno dei personaggi più amati di Naruto!

Sebbene il manga disia colmo di personaggi vestiti in maniera stravagante, uno in particolare, sin dalla sua introduzione, si è conquistato la stima e l'amore indiscusso dei fan. Grazie a Boruto: Naruto Next Generation , gli appassionati hanno finalmente potuto rivedere la sua... maschera!

Attenzione possibile Spoiler

Nel più recente episodio della serie, i fan del nuovo anime hanno visto il suo protagonista prepararsi per sostenere l’esame del diploma presso l’Accademia Ninja, ma Boruto e i suoi compagni hanno innanzitutto dovuto partecipare alla conferenza con genitori ed insegnanti.



Un reporter chiamato Sukea, che già in passato aveva intervistato Boruto, ha dunque avvicinato l’amico affinché gli presentasse i compagni di classe, ai quali avrebbe voluto fare qualche domanda. Subito dopo l’intervista, Sukea ha ringraziato il piccolo eroe, ma i fan hanno scoperto che l’uomo non è esattamente chi sostiene di essere!



Al termine della puntata, infatti, gli spettatori hanno visto Sukea rimuovere il proprio travestimento, rivelando di essere addirittura il Sesto Hokage Kakashi Hatake. Di conseguenza, durante tutte le precedenti apparizioni di Sukea, il personaggio era in realtà lo stesso Kakashi sotto copertura e intenzionato a conoscere meglio la nuova generazione di ninja. L'avreste mai detto?



Boruto si accorgerà mai di essersi ritrovato più volte a interagire col leggendario ninja della Foglia un tempo noto come “Kakashi dello Sharingan”?