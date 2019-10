Boruto Naruto Next Generation: Kishimoto si esprime sul nuovo arco narrativo

L'imminente arco narrativo di Boruto Naruto Next Generation promette di inquadrare i nostri protagonisti in una chiave inedita. Boruto, infatti, farà la conoscenza delle versioni più giovani di suo padre e dei suoi amici, e Masashi Kishimoto è intervenuto sulla questione rilasciando la sua opinione.

A porla sotto la nostra attenzione è stato l'utente Twitter Omnitos, che ha condiviso sul suo profilo le dichiarazioni dell'artista, il quale ha commentato l'incombente crossover che vedrà padre e figlio riuniti in un contesto inedito. Di seguito, vi lasciamo le dichiarazioni di Masashi Kishimoto:

"Lo staff dell'anime continua a dire quanto sarebbe interessante se Boruto incontrasse un giovane Naruto. Sia Naruto che Sasuke appariranno insieme ad altri personaggi che non si vedono da un po' di tempo. Per favore, prendetevi del tempo per guardare l'anime durante questo festival!"

Sia l'anime che il manga di Boruto si sono concentrati sulla battaglia in continua espansione di Konoha contro il clan Otsutsuki, tuttavia non è ancora chiaro se questo arco narrativo incentrato sul viaggio nel tempo coinvolgerà Urashiki e i suoi pericolosi fratelli. Quest'avventura itinerante ci darà la possibilità di riconnetterci con dei personaggi che non incontriamo da tempo, come Jiraya, il defunto maestro di Naruto.

Che aspettative avete riguardo al nuovo arco narrativo? Quale personaggio vorreste reincontrare grazie all'espediente del viaggio temporale? Fatecelo sapere con un commento.

La durata del prossimo arco narrativo è stata svelata, per conoscerla potete consultare il nostro articolo. Il toccante dialogo tra Boruto e Sasuke ha riscaldato il cuore dei fan, qui trovate tutti i dettagli.