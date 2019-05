Boruto: Naruto Next Generation, Mitsuki è stato il grande protagonista dell'ultima puntata

Come probabilmente saprete, Boruto: Naruto Next Generations si è recentemente concentrato su un interessante arco narrativo dedicato alla figura di Mitsuki, seppur nel corso delle puntate il focus si sia improvvisamente spostato verso il ritorno di Onoki.

La scelta ha indispettito diversi fan, i quali si erano dimostrati molto interessati alle origini del personaggio che stava cominciando a venire meticolosamente analizzato, ma fortunatamente nell'ultimo episodio Mitsuki è tornato nuovamente come protagonista indiscusso, improvviso cambio di direzione che ha saputo generare un certo interesse nel pubblico.

Nell'ultima puntata, infatti, Mitsuki ha raggiunto Orochimaru poiché improvvisamente afflitto da tutta una serie d'emozioni a lui sconosciute che non riesce ad affrontare. L'episodio, intitolato "A Wound on the Heart", riparte esattamente da dove si era concluso quello precedente, ovvero con il nostro ragazzo che decide d'adottare un gattino. Mitsuki è in una situazione scomoda, di fatto continuando a sognare il momento in cui vide la foto di Boruto che gli provocano strane emozioni e sensazioni.

Per cercare di far chiarezza sull'accaduto, Orochimaru spiega che che Mitsuki è sempre stato attratto da essere che sotto numerosi aspetti gli erano familiari. Queste esperienze, però, lo hanno portato a provare sentimenti tali da fargli desiderare di proteggere Boruto, di fatto provocandogli sogni e provanti dolori fisici. Vista la grave situazione, Orochimaru si offre anche di cancellargli la memoria ancora una volta, ma Mitsuki preferisce rifiutare e portarsi dietro il nuovo peso, dimostrando così la sua effettiva crescita.

Invece che seguire la strada più facile, Mistuki fa capire di voler guardare avanti e affrontare la nuova lotta emotiva che gli si è presentata. In tutto questo, Orochimaru si mostra chiaramente interessato ai cambiamenti del ragazzo, seppur queste nuove parti di sé stesso, in futuro, potrebbero avere anche un effetto devastante e totalmente imprevisto.