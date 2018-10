Boruto: Naruto Next Generations, nuove informazioni per l'opening e l'ending dell'anime

Boruto: Naruto Next Generations esplorerà, nel prossimo arco narrativo, la natura misteriosa di Mitsuki. Il prossimo episodio dell’anime, che uscirà il 7 ottobre, avrà, proprio per celebrare l’evento, una nuova opening ed un’inedita ending, come svelato dal profilo Twitter ufficiale della serie.

Il tema musicale della prossima opening, la quarta dell’anime, si chiamerà “Lonely Go!” dei Brian the Sun, mentre l’ending, la terza della serie, avrà la canzone “Polaris” della band Hitorie. Sotto potete trovare delle immagini estratte dai video di apertura e di chiusura dell'anime.

L’adattamento animato del manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, con la supervisione di Masashi Kishimoto, è realizzato, dall’aprile del 2017, dallo Studio Pierrot (Tokyo Ghoul, Yu degli Spettri, Naruto / Naruto Shippuden, Black Clover). L’anime è diretto da Abe Noriyuki e da Yamashita Hiroyuki. La soundtrack, invece, è realizzata da Takanashi Yasuharu. L’anime è disponibile sottotitolato su Crunchyroll.

Il prossimo episodio, il numero settantasei, uscirà il prossimo 7 ottobre.

Boruto: Naruto Next Generations è entrato recentemente nella top 5, per quanto concerne vendite e profitti, di TV Tokyo , arrivando terzo nelle vendite e quinto nei profitti. Il franchise di Naruto, grazie anche a tale successo, mantiene ancora una posizione di primo piano in molte classifiche a tema anime.