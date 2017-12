Boruto: Naruto Next Generation ha omaggiato uno dei più amati scontri di Sasuke Uchiha!

La scorsa settimana, il Villaggio della Foglia ha visto la nuova generazione di ninja dividersi in team, ma questa settimana il giovaneha deciso di prendersi una pausa e concedere un po’ di spazio al compagno Mitsuki , affinché questi possa raccontarci il suo passato.

Intitolato "La strada illuminata dalla luna piena" e tratto dal capitolo speciale incluso nel primo volumetto del manga, l’episodio 39 di Boruto: Naruto Next Generation ha infatti per protagonista una versione più giovane di Mitsuki, prima ancora che il ragazzino arrivasse al Villaggio della Foglia. Nella puntata è stato dunque possibile vedere il ragazzo allenarsi col padre Orochimaru dopo aver perso i propri ricordi, e la coppia è in seguito andata a recuperarli dal misterioso ninja chiamato Log.



Quando padre e figlio si sono imbattuti nel ninja in armatura, il Sannin ha preso l’iniziativa e sia lui che Log hanno mostrato di possedere una notevole abilità nel maneggiare la spada, dando vita ad una sequenza coreografica molto simile allo scontro fra Sasuke Uchiha e Killer Bee avvenuto nelle fasi avanzate di Naruto Shippuuden.



Come potete vedere attraverso le due GIF animate in calce all’articolo, i movimenti dei due ninja sono molto simili a queli eseguiti da Sasuke e Bee, e inoltre entrambe le scene presentano degli sfondi statici. Non a caso, l’animatore che curò lo scontro fra i due ninja, Cheng Xi Huang, è lo stesso che si è occupato dell’episodio 39° di Boruto, e negli ultimi giorni egli stesso ha ammesso (via Twitter) che i due combattimenti risultano invero parecchio simili.