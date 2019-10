Boruto Naruto Next Generation: la preview del prossimo episodio mostra dei volti storici

Il nuovo arco narrativo di Boruto: Boruto Naruto Next Generations incentrato sul viaggio temporale è particolarmente aspettato dai fan, e sulla rete è spuntato un video preview che ci fornisce qualche anticipazione. Il filmato ci fa riscoprire delle facce conosciute.

L'anteprima del prossimo episodio dell'anime si focalizza su due dei ninja più abili di Konoha, Tsunade e Jiraya, i quali faranno nuovamente capolino all'interno di questa nuova saga, per la felicità dei fan che verranno colpiti da un'onda di nostalgia.

Se il personaggio di Tsunade è apparso ad intermittenza durante l'anime di Boruto, per quanto riguarda Jiraiya non si può certo dire lo stesso, a causa della sua morte scaturita dallo scontro con il membro più forte del clan Akatsuki, Pain. Il mentore di Naruto andò incontro a un destino infame al fine di proteggere sia i suoi studenti che il viaggio da una potente minaccia.

Jiraiya lasciò in eredita a Naruto alcune delle sue tecniche, come il Six Path Senjutsu e il Rasengan, ma gli diede una grande mano anche dal punto di vista caratteriale, cercando di farlo aprire e di spingerlo nel suo sogno di diventare Hogake.

Nel nuovo arco narrativo Boruto e Sasuke si ritroveranno catapultati nella Konoha del passato grazie a un misterioso artefatto, che inavvertitamente li ha trasporterà indietro nel tempo. I fan sono quindi ansiosi di riscoprire alcuni dei personaggi storici dell'opera, e noi già con la conferma di Jiraiya e Tsunade possiamo dirci soddisfatti. Voi invece che ne dite? Chi vi piacerebbe rivedere?

