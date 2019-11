Boruto: Naruto Next Generation: prime immagini spoiler per il capitolo 40, nuovo power-up?

Ormai è tutto pronto per il nuovo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations. In rete, infatti, i primi leak stanno già riempiendo le community di comportanti colpi di scena, tra cui spicca un nuovo power-up per uno dei protagonisti del team 7. Riusciranno i nostri eroi a salvare Naruto?

Già dalla nuova pagina a colori del capitolo 40 di Boruto, infatti, era evidente come il manga avrebbe spinto l'acceleratore sul nuovo combattimento, dando ampio spazio non solo a Boruto e Kawaki ma anche ai restanti membri del team 7, Mituski e Sarada. Dalle prime immagini trapelate in rete grazie al leaker pereua, che vi abbiamo proposto in calce alla notizia, la squadra è alle prese contro Boro nel tentativo di strappargli il controllo sul sigillo del settimo Hokage.

I loro tentativi, tuttavia, sono vani, e neanche insieme riescono a sconfiggere il potente nemico. Durante il combattimento, Sarada riesce a ottenere un nuovo potenziamento oculare, raggiungendo i tre tomoe dello sharingan. Nonostante gli attacchi, Boro è troppo potente e rivela loro che il suo obiettivo non è più solamente Kawaki, ma anche Boruto e, pertanto, farà di tutto per portare entrambi davanti al cospetto dei Kara.

Nonostante le difficoltà e la disparità di forza, il Team 7 si prepara al contrattacco. Maggiori sviluppi, in ogni caso, li troveremo il prossimo mese con il capitolo 41. In attesa di scoprire i dettagli sull'ultima fatica di Boruto e dei suoi compagni, diteci la vostra opinione nello spazio riservato ai commenti su queste prime immagini.