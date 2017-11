Boruto: Naruto Next Generation, il prossimo episodio vedrà Inojin in difficoltà!

Terminato l’arco narrativo ambientato nei pressi dei Villaggio della Nebbia, pere gli altri aspiranti ninja di Konoha si avvicina il momento di sostenere l’esame per il diploma. Uno in particolare sembrerebbe però in grossi guai...

Attenzione possibile Spoiler

Intitolato “Calo! L’Ultra Illustrazione Animale”, il 33° episodio di Boruto: Naruto Next Generation avrà infatti per protagonista il giovane figlio di Ino e Sai, Inojin Yamanaka, che nel scorso della suddetta puntata cercherà di capire le ragioni per cui non riesca più a utilizzare una delle proprie tecniche.



Dopo la prima sinossi pubblicata la scorsa settimana, il magazine nipponico Weekly Shonen Jump ci ha infine fornito la sinossi finale dell’episodio, che vi riportiamo di seguito.



“Inojin è in difficoltà! Non riesce più a usare la tecnica dell’Ultra Illustrazione Animale?!

Improvvisamente, Inojin non è più riuscito a utilizzare la propria tecnica ninja! Suo padre, Sai, si è accorto delle ragioni per cui non vi riesca e…?!”

Visionabile in chiosa all'articolo, il promo dell'episodio suggerisce addirittura che il ragazzo potrebbe non riuscire mai più a usare alcuna tecnica ninja...! Cosa potrà mai essergli capitato?