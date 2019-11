Boruto: Naruto Next Generation, riaffiorano alla mente tristi ricordi con l'episodio 133

Il tempo cura tutte le ferite. Forse è meglio dire che in qualche modo ci mette una pezza sopra, complice la memoria che accantona le esperienze negative, aiutandoci a sopravvivere. Eppure se la cicatrice lasciata dal colpo è profonda, basta davvero poco per far ritornare a galla tutto quello che faticosamente avevamo rinchiuso lontano.

Basta un suono che rimandi vagamente all'esperienza che ci ha segnato, una faccia simile o un odore simile. Forse col tempo si impara a conviverci, però dentro rimane sempre quel qualcosa che ci turba. Esattamente la stessa cosa è successa a tutti i fan e appassionati di Naruto, nel vedere l'ultima puntata di Boruto: Naruto Next Generations uscita nella giornata di ieri.

Jiraiya è da sempre uno dei personaggi più amati e osannati; personaggio che ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti, insieme a una cicatrice profonda quando ha espiato a miglior vita ucciso da un suo ex allievo. Assistere alla sua morta è stata un'esperienza traumatica per moltissimi degli appassionati. Vedere uno dei loro personaggi preferiti brutalmente ferito e, infine, lasciato morire nel fondo dell'oceano ha sicuramente lasciato un segno.

Ci ha pensato l'episodio 133° di Boruto: Naruto Next Generations, con la nuova saga del passato, ha riaprire quella ferita; a far riaffiorare nella mente di tutti quelle immagini cruente che avevamo rinchiuso in un angolino della nostra mente, lontano dai bei ricordi per evitare che li intaccassero con la loro negatività.

Mentre l'Eremita dei Rospi continua a seguire l'allenamento di Naruto e Boruto per insegnargli a sincronizzare i loro chakra e dar vita a una tecnica combinata, è apparso Urashiki, ancora intenzionato a impadronirsi di Kurama. Proprio a questo punto della puntata i fan hanno assistito a una scena che ha fatto riaffiorare dolorosi ricordi. Come potete vedere dalla sequenze di immagini in calce all'articolo, si vede Urashiki sorprendere Jiraiya per poi trapassandolo da parte a parte con la sua canna da pesca. Ciò ha ricordato, vagamente, i conduttori di chakra con cui Pain aveva ripetutamente trafitto il corpo del ninja leggendario.

Ovviamente il maestro di Naruto non è morto (per questioni di coerenza temporale), ma è rimasto senza chakra, debole e incapace di muoversi.

E voi l'avete visto l'ultimo episodio? Cosa ne pensate di questo nuovo arco narrativo e di come si sta sviluppando? Fatecelo sapere nei commenti.

