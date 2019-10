Boruto: Naruto Next Generation: ripercorriamo l'inaspettata reazione di Hinata

Nel nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generation il nostro protagonista - mentre viaggiava per il Villaggio della Foglia - si è imbattuto in sua madre da giovane, Hinata, scatenando nella giovane una reazione inaspettata.

Sembra che il viaggio intrapreso da Boruto non sia manchevole di pathos. In un precedente articolo abbiamo riepilogato il confronto tra il giovane e Sasuke - il quale interpellato dal ragazzo sui suoi trascorsi ha confermato parte dei presentimenti di Boruto - non sbottonandosi però più di tanto nel racconto.

Questa volta rivediamo Hinata da giovane, che ha avuto l'opportunità di incontrare il suo futuro figlio. A primo impatto la ragazza si meraviglia per la sua somiglianza con Naruto, finendo per salutarlo affettuosamente. Quando a Hinata viene chiesto il motivo di tanta calma, lei ammette di essere confusa quanto le altre ragazze:

"Per qualche ragione, non mi sentivo nervosa con lui"

L'espediente del viaggio nel tempo ci sta regalando diversi momenti emozionanti, e non vediamo l'ora di scoprire cosa avrà in serbo il resto dell'arco narrativo, che vede come obiettivo principale il salvataggio di Naruto dalle grinfie di Urashiki. Che ne pensate di questi primi episodi? Ditecelo con un commento!

L'episodio 131 di Boruto: Naruto Next Generation anticipa la crisi del nuovo arco narrativo. Oltre ad aver incontrato sua madre, Boruto ha incrociato anche il giovane Naruto.

Boruto: Naruto Next Generations è una serie ambientata diversi anni dopo gli eventi della storia originale di Naruto.