Boruto: Naruto Next Generation: che fine ha fatto Sasuke?

Boruto: Naruto Next Generations si sta rivelando una serie con più colpi di scena del previsto. Non erano in molti, infatti, a immaginare l'assurdo potere di Jigen, in grado di mettere in difficoltà coloro che, teoricamente, dovrebbero essere due dei ninja più forti in circolazione.

Mentre Sarada sviluppa il suo sharingan contro la temibile minaccia di Boro, nel frattempo Sasuke non se la passa meglio con i postumi dello scontro. Il leader dei Kara, infatti, è riuscito a sconfiggere, pur con qualche compromesso, sia l'Uchiha che Naruto, trovando persino un modo per sigillare l'Hokage in un'altra dimensione.

Boruto e Kawaki, insieme al team 7, sono partiti in missione per salvare Naruto dalle grinfie dell'organizzazione, pur trovando notevoli difficoltà a causa di una coordinazione non proprio ottimale. Il capitolo 40 del manga, tuttavia, ne ha approfittato per rivelare le condizioni in cui versa Sasuke tramite le parole di Shikamaru.

Il ninja, dunque, è stato rinvenuto con diverse gravi ferite e curato d'urgenza da Sakura. Nessuno ha idea di chi lo abbia ridotto a quel mondo, né tanto meno quando Sasuke riaprirà gli occhi, ma è evidente che per il Villaggio della Foglia la paura è concreta. Che ci sia qualcuno, tra le fila di Kara, in grado di sconfiggere i due assi nella manica di Konoha ha destato non pochi timori a Shikamaru.

E voi, invece, cosa ne pensate degli attuali eventi del manga? Vi aspettavate che l'Uchiha venisse ferito a tal punto? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.