Boruto: Naruto Next Generation ci svela cosa stanno facendo Kiba e Tenten

Nel corso dell'ultimo episodio messo in onda di recente, Boruto: Naruto Next Generation è tornato a mostrare molti dei personaggi protagonisti delle prime due serie. Tra questi, compaiono anche due ninja molto amati dai fan: Tenten e Kiba, entrambi alle prese con i guai di tutti i giorni, per molti versi differenti dagli altri protagonisti...

Boruto: Naruto Next Generation ha sicuramente dovuto lottare molto per ottenere quell'indipendenza dalla serie originale creata da Masashi Kishimoto che tutti si aspettavano, ma questo non significa che non ci sia occasione per tornare ad approfondire l'eredità gigantesca che Naruto e Naruto Shippuden hanno passato al loro successore. In particolare, da quando l'arco incentrato su Mitsuki si è concluso, la serie è tornata a concentrarsi sui personaggi che hanno reso grande il franchise in passato.

L'ultimo episodio ad esempio, ha visto l'attenzione focalizzarsi sul Settimo Hokage, impegnato nel tentativo di migliorare il rapporto con sua figlia Himawari. L'espediente prescelto è stato quello di acquistare per lei un giocattolo con le sembianze di Kurama, molto desiderato dalla piccola. Sfortunatamente il tentativo non è andato a buon fine, portando inevitabilmente ad una serie di conseguenze esilaranti.

Mente si svolgevano queste vicende, i due si sono imbattuti in due ninja che hanno svolto un ruolo di rilievo nella serie originale. Il primo è Kiba, che sorprendentemente Himawari non sembra conoscere, nonostante la madre Hinata abbia fatto parte con lui del Team 8 in passato. Anche lui sta acquistando un giocattolo come quello per la bambina, anche se il destinatario del regalo è la sua ragazza. Il ninja ci informa che non ha figli, destino raro tra i protagonisti della prima serie, anche se il suo adorato cane Akamaru ha invece un piccolo cucciolo rosso, confermandoci che non tutti i personaggi hanno seguito lo stesso destino.

La seconda è invece Tenten, che gestisce un negozio di attrezzatura ninja, anche se in questo particolare momento di pace sembrerebbe che la sua attività non sia esattamente redditizia, ammettendo che non si tratti di uno stratagemma per convincere Naruto a comprare qualcosa.

In ogni caso, dettagli come questi contribuiscono a creare un mondo credibile, in cui non esiste solo il formarsi di una coppia e la nascita di un nuovo personaggio, ma che anzi prevede diverse strade perfettamente plausibili a seconda del carattere dell'individuo in questione.

Che ne dite? Vi è piaciuto il futuro ottenuto da Kiba e Tenten in Boruto: Naruto Next Generation?