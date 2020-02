Boruto: Naruto Next Generations 145: la preview mostra la corsa contro il tempo del Team 7

Dopo la fine dell'arco del Viaggio nel Tempo, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha cominciato a seguire la strada già intrapresa dal manga, anche se non senza qualche differenza. Infatti, la saga dei Banditi Mujina ha fatto il suo debutto nella serie tv con alcuni eventi inediti e non presenti nella controparte cartacea.

Negli ultimi episodi abbiamo visto Boruto, Mitsuki e Sarada infiltrati nel Castello di Hozuki, una prigione ninja di massima sicurezza, per difendere un prigioniero e ex membro della Banda Mujina, Kokuri, che è stato minacciato di morte dai suoi vecchi compagni dopo aver rubato loro dei soldi. Incaricati di scoprire chi ha minacciato alla vita di Kokuri, il Team 7 ha scoperto ben presto che le cose sono molto più complicate di quanto sembrassero all'inizio.

Nello scorso episodio, infatti, Boruto, Sarada e Mitsuki hanno scovato chi aveva minacciato alla vita del loro protetto, ma allo stesso tempo le cose si sono complicate. In quanto non solo i prigionieri vogliono Kokuri morto, ma anche le guardie stesse della prigione sembrerebbero in combutta con i membri della Banda Mujina che adesso hanno come obbiettivo quello di trasferire Kokuri in un'altra ala della prigione, per allontanarlo dalla protezione del Team 7 e portarlo molto più vicino ai membri della banda.

Con tali premesse, il prossimo episodio, il 145 dal titolo "Uscita dal Castello di Hozuki", si prospetta tiratissimo, con i nostri protagonisti che dovranno fare una corsa contro il tempo per tirar fuori dai guai il loro protetto prima che venga trasferito. Infatti, come si può vedere dal video anteprima della puntata riportato in calce all'articolo, i tre ninja stanno ideando un modo per fermare i membri della Banda Mujina che lo vogliono morto prima che sia troppo tardi. Cosa dovranno fare e quali limiti dovranno superare pur di riuscirci non ci è dato sapere. Perciò non ci resta che attendere per conoscere i nuovi risvolti.

Come abbiamo ripetuto più volte, l'arco dei Banditi Mujina nel manga inizia in modo del tutto differente, ma si spera che l'anime abbia fatto questa piccola fermata al Castello e abbia inventato il personaggio di Kozuki solo per introdurre gli eventi che abbiamo visto svolgersi nella controparte cartacea.

Cosa ne pensi di questo inizio di saga? Ti sta piacendo, o preferivi fosse fedele al manga? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

