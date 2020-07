Boruto: Naruto Next Generations, il 159° episodio si mostra in un ricco trailer

Quella di Naruto è indubbiamente una tra le epopee anime e manga più famose di sempre, un franchise che grazie al duro lavoro di Masashi Kishimoto è riuscito a conquistare l'interesse di una larghissima fetta di pubblico, prima tramite la produzione cartacea e successivamente attraverso un adattamento animato.

Nonostante l'opera principale sia giunta alla sua conclusione parecchio tempo addietro, la serie non ha mai perso di fascino e, conseguentemente, i fan sono potuti entrare in contatto con svariate produzioni parallele, tra spin-off, videogiochi, film e molto altro ancora, il tutto pensato per tenere impegnata una community sempre desiderosa di novità che ha più volte invaso il web con cosplay e fanart a tema per mettere in mostra il proprio apprezzamento per la produzione.

Tra le tante opere, figura in particolare Boruto: Naruto Next Generations, vero e proprio sequel della serie originale che fin dai primi istanti ha saputo far parlare molto di sé, sia nel bene che nel male. Ebbene, proprio in queste ultime ore è stato svelato il nuovo trailer - visionabile a fondo news - dedicato al 159° episodio dell'adattamento animato, più precisamente la puntata intitolata Hashirama Cells. Il video, che presenta anche i sottotitoli in inglese, mette in mostra alcuni dei personaggi e degli eventi che andranno mostrandosi nel corso dell'episodio, senza dimenticare un'apparizione sul finale che ha fatto discutere molti utenti.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo inoltre che in questi ultimi giorni lo sceneggiatore di Boruto Naruto Next Generations ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla prossima saga dell'anime.