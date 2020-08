Boruto: Naruto Next Generations 159, anche Hashirama torna nell'anime

Il fondatore del Villaggio della Foglia e primo Hokage è Hashirama Senju, un ninja leggendario e potente che tenne a bada diversi clan in un periodo di guerre senza fine. La sua figura è ancora impressa nella montagna di pietra che si erge su Konoha, ma abbiamo avuto la possibilità di vederlo in azione anche nel manga e anime di Naruto.

In Boruto: Naruto Next Generations finora non aveva ancora avuto modo di comparire. Tuttavia a causa dell'organizzazione Kara sembra che Hashirama sia tornato in una certa forma. Nell'episodio 159, il team 7 ha intrapreso una missione con Mugino ed è costretto a occuparsi di un mercato nero. Qui c'è qualche commerciante che è riuscito a mettere le mani sulle cellule di Hashirama, che in passato abbiamo visto usare anche da Danzo.

Hashirama non torna quindi in Boruto: Naruto Next Generations con una forma fisica, ma l'importanza delle sue cellule è troppo alta per essere lasciata nelle mani sbagliate. Se Kara infatti riuscisse a mettere le mani su queste e a implementarle nei propri dispositivi grazie ai suoi scienziati, la forza dell'organizzazione crescerebbe a dismisura.

Boruto e i suoi compagni riusciranno a risolvere la situazione in tempo oppure dovranno vedersela con Deepa e il resto di Kara?