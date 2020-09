Boruto: Naruto Next Generations 168: nuovo allenamento, power-up per Boruto e Sarada?

Alle spalle del successo del manga di Boruto: Naruto Next Generations, forte di un ultimo arco narrativo che ha alimentato un sequel fino ad allora sottotono, lo insegue il controverso adattamento televisivo, polemizzato a causa dei numerosi episodi filler che hanno caratterizzato la serie sotto lo Studio Pierrot.

Mentre i personaggi storici mettono in gioco la propria vita, si spalancano le porte a Boruto e Sarada per ottenere un nuovo potenziamento nei prossimi episodi. Con l'arrivo degli Hiruga nell'ultima puntata, la narrazione dell'anime si è ulteriormente distaccata dal racconto originale del manga, allentando i ritmici frenetici della saga dedicata all'Organizzazione Kara. Ad ogni modo, la sinossi dell'episodio 168, intitolato "Inizia l'Allenamento!", preannuncia un nuovo addestramento per i due protagonisti:

"Delusi da loro stessi, Sarada e Boruto prendono la decisione di intraprendere un nuovo allenamento e diventare più forti. Attualmente, la tecnica più forte di Boruto è il Rasengan e il ninja sta tuttora tentando di farla sua per renderla ancora più potente. Dal momento che a Konoha vi è un'altra persona in grado di utilizzare il jutsu, Kakashi, Boruto decide di fargli visita. Nel frattempo, Sarada ha intrapreso un addestramento ancora più intensivo con il padre, Sasuke, al fine di imparare a utilizzare con maestria lo Sharingan. Infine, Konohamaru e Mugino hanno ricevuto il permesso di visitare la compagnia di Victor per conoscere direttamente da lui i suoi motivi."

