Boruto: Naruto Next Generations 42, l'imbattibile Boro ha un punto debole

Non è famoso quanto l'opera originale Naruto, ma il manga di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi ha comunque molto pubblico. Ciò ha anche spinto la Viz Media a denunciare Mangadex in modo tale da far rimuovere i capitoli di Boruto: Naruto Next Generations lì presenti, questo perché la casa editrice vuole approfittare del momento positivo della storia.

Boruto: Naruto Next Generations è arrivato infatti a un punto della trama molto interessante. La lotta tra Kara e Konoha adesso sta avvenendo tramite uno scontro tra il quartetto di genin capitanato da Sarada Uchiha e il nuovo antagonista, Boro. Dopo essere stato messo alle strette, il cattivo ha deciso di adottare un'altra tattica che sta prendendo corpo nel capitolo 42.

Dopo la pagina a colori di Boruto, dove risalta il karma del ragazzo, Boro mette in atto il suo piano: mischiare la nube nera ora non più tossica per i ragazzi a un altro materiale, polvere da sparo. Non sapendo di questo suo piano, Kawaki subisce gli effetti dell'attacco pur riuscendo a uscirne senza troppe ferite e proteggendo la giara dell'Hokage.

Boruto e Mitsuki intervengono ma senza troppo effetto, dato che la rigenerazione di Boro è sempre ad alta velocità. Kawaki a questo punto chiederà ai due di cercare di ottenere un po' di tempo mentre lui parla con Sarada per cercare di capire come muoversi. Come spiega il ragazzo alla Uchiha, ogni membro di Kara ha un nucleo interno che funziona come un cuore. Distruggendolo, il nemico viene sconfitto, ma è difficile capire qual è la posizione dell'oggetto nel corpo nemico.

Sfruttando lo Sharingan e la sua intuizione, Sarada capisce che Boro sposta a piacimento il nucleo nel corpo con l'utilizzo di alcuni sigilli e decide di colpirlo con un attacco rapido. Ritorna così il Chidori, o Mille Falchi, mossa iconica di Kakashi e Sasuke. Sarada punta al fianco destro, il punto in cui ha notato l'ultima posizione del nucleo. I protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations saranno riusciti finalmente ad abbattere l'uomo?