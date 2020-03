Boruto: Naruto Next Generations 44, trapela la stupenda color in rete

Boruto: Naruto Next Generations si sta concentrando molto su Kara, l'organizzazione criminale che ha già influito sulle vite dei protagonisti da diversi capitoli. Soprattutto dopo le ultime battaglie, Kara non può essere più ignorata dal Villaggio della Foglia né dagli altri stati ninja. Cosa succederà in Boruto: Naruto Next Generations 44?

Come al solito, V-Jump ha dedicato una pagina a colori per Boruto: Naruto Next Generations. Il logo, modificato e con una scritta azzurrina, campeggia in alto mentre tutta la parte destra è occupata dal protagonista Boruto. Il ragazzo però non è raffigurato nella sua versione normale bensì col Risveglio, dovuto all'utilizzo del Karma di Momoshiki Otsutsuki come visto nel capitolo 43 di Boruto: Naruto Next Generations.

Il corno, di un colore diverso dal rosato della pelle, campeggia sul lato destro della fronte mentre una striscia di karma blu copre il resto del volto. Dall'occhio destro sbuca anche un Byakugan che rende quindi la pupilla bianca. Per il resto, è il classico Boruto con la felpa nera e rosa e con indosso una maglia bianca, anche se la manica destra è rotta per lo scontro e la maglia sporca di sangue e polvere.

Il titolo del capitolo 44 di Boruto: Naruto Next Generations è "Amado", nome dello scienziato di Kara che ha incontrato Koji Kasshin al termine dello scorso capitolo. Il capitolo 44 di Boruto: Naruto Next Generations debutterà su MangaPlus in inglese e spagnolo il 20 marzo alle ore 16:00.