Boruto: Naruto Next Generations 45, anche Shikamaru ha un lato violento

Conosciamo Shikamaru Nara da venti anni. Il ninja del Villaggio della Foglia è stato quasi sempre calmo e compassato, lasciandosi andare ad altre espressioni pochissime volte. Anche in Boruto: Naruto Next Generations ha mantenuto più o meno lo stesso atteggiamento, almeno fino alla pubblicazione del capitolo 45 dove mostra un nuovo lato.

Nello scorso capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, Amado è arrivato alle porte del Villaggio della Foglia e ha preso in ostaggio il giovane Shikadai Nara, figlio di Shikamaru. Dopo essere stato messo in contatto con il padre grazie al potere telepatico di Ino, sono cominciate le trattative tra Naruto e Amado.

Portato all'interno del Villaggio in una sala di interrogatori, Shikamaru si è lasciato andare sfogando tutta la sua rabbia su Amado, mostrando l'istinto genitoriale del personaggio e una delle rare volte in cui ha perso la testa. Amado ne rimane lievemente sorpreso, anche se continua a minacciare di poter far esplodere la testa a Shikadai quando gli pare e piace.

I risvolti però sembrano poi mettere sullo stesso piano Amado e Shikamaru, dato che entrambi vogliono distruggere il capo di Kara, Jigen. Infatti in Boruto: Naruto Next Generations 45 veniamo a conoscenza di una verità sul clan Otsutsuki.