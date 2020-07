Boruto: Naruto Next Generations 48: come funziona il potere oculare di Isshiki?

Già da qualche mese a questa parte il manga di Boruto: Naruto Next Generations ha subito una forte accelerazione, proseguendo un arco narrativo che sta rilasciando piacevoli sorprese. Il nuovo villain, infatti, nasconde con sé un enorme potere e numerosi segreti che stanno trapelando poco alla volta.

Il capitolo 48 di Boruto, in particolare, ha dato il via all'inizio della fine, presentando l'attesissimo combattimento tra Kashin Koji e Isshiki Ohtsutsuki. Quest'ultimo, inoltre, possiede diverse tecniche oculari che il clone di Jiraya ha aiutato a chiarire nel corso dell'episodio. La particolare abilità della minaccia alinea è soprannominata "Sukuna-Hikona", un potere in grado di rimpicciolire i Jutsu e gli oggetti puntandogli semplicemente la vista contro.

Lo stesso Isshiki, infatti, è riuscito a eludere in questo modo la stragrande quantità di tecniche di K.K., seppur con un unico handicap. L'abilità, infatti, risiede unicamente nell'occhio destro rendendo quello sinistro un punto cieco da sfruttare per un'apertura. E così tenta Koji di colpirlo con un enorme rasengan che tuttavia fallisce a causa di un ennesimo asso nella manica del leader di Kara. Il membro di Ohtsutsuki, per sfuggire all'attacco dell'avversario, evolve la propria tecnica oculare in un'abilità segreta soprannominata "Dai-Kokuten". Essa permette al proprietario di nascondere ciò che è stato rimpicciolito in una dimensione alternativa in cui il tempo non conta e, di conseguenza, poterlo rievocare a proprio piacimento in qualsiasi occasione.

Ed è in questo modo che isshiki mette al tappeto Kashin Koji, rievocando improvvisamente delle colonne che frantumano diversi arti dell'avversario. Un'abilità funzionale quanto scomoda che a tratti ricorda i poteri dello sharingan ipnotico di Obito, seppur apparentemente priva di vincoli. E voi, invece, cosa ne pensate del Sukuna-Hikona e del Dai-Kokuten? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.