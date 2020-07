Boruto: Naruto Next Generations 48, data di uscita e previsioni sul nuovo capitolo

Ormai è da diversi mesi che Boruto: Naruto Next Generations ha preso il ritmo con la pubblicazione mensile di V-Jump. L'opera di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto, dopo essere stata spostata meno di un anno fa da Weekly Shonen Jump, si è adeguata all'uscita intorno al 20 di ogni mese tra rivista giapponese e piattaforma streaming MangaPlus.

Tutto ciò succederà anche questo mese, dato che Boruto: Naruto Next Generations capitolo 48 esordirà alle ore 17:00 di lunedì 20 luglio su MangaPlus in inglese e spagnolo. Ma cosa c'è da aspettarsi dal prossimo appuntamento mensile? Vediamo insieme cosa potrebbe accadere Boruto: Naruto Next Generations 48.

Con le comunicazioni tagliate, Naruto non ha potuto osservare il vero volto di Kashin Koji, rivelatosi essere un clone di Jiraiya. La battaglia con Jigen è ancora in corso e inevitabilmente gli autori ne dovranno mostrare la conclusione, con l'ormai certa morte anche di questa versione dell'eremita dei rospi.

A Konoha invece, Naruto dovrà prendere una decisione su Amado. Il suo ruolo da informatore si sta dirigendo verso la fase conclusiva e quindi potrebbe essere finalmente dichiarato lo stato di rifugiato per lo scienziato, insieme alla liberazione del giovane Shikadai. Ma molto andrà chiarito ancora su Kawaki che al momento sembra aver perso il karma. E invece cosa ne sarà di Boruto, che è ancora un vessillo di Momoshiki? Sasuke tenterà di mettersi sulle tracce di un modo per salvare il suo pupillo.