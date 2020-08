Boruto Naruto Next Generations 49: Boruto può controllare il Karma?

Da quando il manga di Boruto: Naruto Next Generations ha ingranato la marcia, il sequel spin-off di Naruto non ha smesso di lanciare eclatanti colpi di scena. Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi stanno finalmente riuscito a ribaltare la popolarità dell'opera, il tutto attraverso geniali trovate e strepitose battaglie.

L'entrata in scena di uno dei villain più forti di tutto il franchise ha completamente messo in discussione tutto l'apparato dei poteri dei ninja, in quanto Sasuke e Naruto potrebbero non essere sufficientemente potenti per sconfiggere Isshiki Ohtsutsuki. Entrambi, infatti, sono consapevoli di essere gli unici in grado di poter fare qualcosa contro il micidiale avversario, nonostante solo qualche tempo prima siano stati messi alle strette da Jigen, la sua variante più debole per via dei limiti imposti dal debole corpo del monaco.

La presenza di Boruto sarà cruciale per l'esito della battaglia proprio per via del karma che porta con sé. Durante il duello con Boro, il ninja è stato surclassato dalla personalità di Momoshiki che ha tuttavia manifestato una quantità di potere a dir poco mastodontica. Se Boruto riuscisse a sfruttare quell'energia riuscirebbe senz'altro a venire incontro a Sasuke e Naruto e impedire la riuscita dei piani di Isshiki. Lo stesso Ohtsutsuki, infatti, dopo essere stato teletrasportato lontano da Konoha, si è chiesto "quanto karma e potere il moccioso riesca a utilizzare", sintomo che sia possibile sfruttare ulteriormente le tecniche di Momoshiki.

