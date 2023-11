Boruto: Naruto Next Generations, 5 filler che vale la pena guardare

Dei suoi 290 episodi totali, Boruto: Naruto Next Generations include una percentuale di puntate anime original altissima. Proprio a causa di ciò, la reputazione della serie sequel di Naruto non è delle migliori. Ma i filler sono davvero il male assoluto? Ecco 5 filler di Boruto: Naruto Next Generations che vale la pena guardare.

L'anime di Boruto è attualmente in pausa è uno dei motivi risiede nei contenuti originali. Per non continuare la produzione di storie non presenti nella serie manga, Studio Pierrot ha deciso di interrompere la trasmissione dell'anime. Vi abbiamo fornito una guida su come guardare Boruto saltando i filler, ma questi cinque che vi stiamo per elencare andrebbero guardati assolutamente.

La Saga della scomparsa di Mitsuki è un arco narrativo originale che però aiuta a comprendere meglio la psiche di un personaggio principale tanto misterioso, quanto affascinante. Il membro del nuovo Team 7, fortemente legato a Boruto e figlio del Sannin Orochimaru, scappa dal Villaggio della Foglia seguendo un gruppo di criminali per cercare sé stesso e capire il suo ruolo nel mondo. Le puntate dalla 71 alla 92, dunque, andrebbero viste assolutamente, a maggior ragione se apprezzate la figura di Mitsuki.

Altra saga filler molto godibile è quella del Time Slip Arc. Tra le puntate 128 e 136 si svolge la battaglia con Urashiki, un Ootsutsuki originale che viaggia nel tempo tornando nel passato. Grazie a questi filler possiamo ritrovare il maestro Jiraiya e Naruto bambino, incontrati da Sasuke adulto e Boruto, e assistere a una battaglia padre-figlio assolutamente spettacolare.

Un arco originale che non va mancato è il Kara Actuation Arc. Questa saga regala diverse emozioni offrendo agli spettatori la possibilità di assistere a una missione congiunta tra il nuovo Team Ino-Shika-Cho e i ninja della Sabbia guidati dal figlio di Gaara Shiki, la morte di un grande amico di Konohamaru, il ninja Mugino, il ritorno in battaglia di Orochimaru e la comparsa di un membro di Kara originale, Deepa.

Come potremo capire anche in Boruto: Two Blue Vortex, in cui viene rivelato che Sarada è ancora una genin, il Chunin Re-Examination Arc è assolutamente originale. Tuttavia, in questa saga che porta Sarada Uchiha a diventare chunin (come già detto solo nell'anime), assistiamo a scontri entusiasmanti, come ad esempio quello tra le amiche Chocho e Sarada.

Per le emozioni suscitate e i grandi combattimenti, la miglior saga filler di Boruto è il Great Kirikagure Arc. In questo arco narrativo originale i ninja della Foglia vengono spediti in missione nel Villaggio della Nebbia, dove verrà ricostituito il gruppo dei Sette Spadaccini della Nebbia per affrontare un assalto di un gruppo di pirati che intende conquistare l'intero paese.