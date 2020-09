Boruto: Naruto Next Generations 50: l'inaspettato asso nella manica

Boruto: Naruto Next Generatins sta entrando nel vivo della storia, proponendo alcune delle battaglie più entusiasmanti sin dall'inizio del sequel di Naruto. Nonostante questo, le vendite del manga stanno crollando e, per questo, Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi dovranno trovare un modo per risollevare il successo.

Il capitolo 50 riprende proprio da dove eravamo rimasti, ovvero dall'allentamento di Isshiki da Konoha. Boruto rivela al padre di non aver idea di dove si siano teletrasportati, tuttavia Naruto non ha il tempo per rimproverarlo a dovere perché l'Ohtsutsuki si avventa immediatamente contro gli avversari. L'Hokage e Sasuke provano a fermarlo ma Isshiki è troppo veloce e si pone faccia a faccia con il giovane ninja. Analizza la sua condizione e si rende conto che il processo di ohtsutsuficazione è già completo per il 70 e l'80%.

Sasuke si sostituisce a Boruto e prova a colpire l'avversario con il chidori che, di tutto rispetto, evita la tecnica e mette l'Uchiha al tappeto. Isshiki prende la decisione di non teletrasportarsi nuovamente a Konoha ma di uccidere i due potenti ninja del Villaggio della Foglia per ottenere un lascia passare e catturare Kawaki.

Quest'ultimo, dopo un breve incubo, si risveglia di soprassalto e si rende conto che il suo karma è sparito. Amado gli spiega nuovamente la situazione e il giovane capisce che il peggio non è affatto finito poiché Issiki farà di tutto per ritrovarlo e impiantare su di lui il karma ancora una volta. Lo scienziato tenta di rassicurarlo, in quanto senza un backup su Kawaki è solo una questione di tempo prima che il corpo di Jigen collassi e l'Ohtsutsuki scompaia.

Nel frattempo, nella dimensione alternativa, Sasuke e Naruto riprendono la loro battaglia contro il micidiale avversario e per una attimo sembrano riuscire a colpirlo. Isshiki, tuttavia, richiama dei blocchi giganti che impediscono all'Hokage e all'Uchiha di avvicinarsi. Decide così di fronteggiarli singolarmente e ucciderli uno alla volta, e proprio quando Sasuke sembra ormai spacciato Boruto decide di fare la sua mossa.

A Konoha è ormai chiara la situazione: Boruto, Sasuke, Naruto e Isshiki sono spariti in un'altra dimensione. Amado conferma che il karma è un jutsu sigillante e, razionalmente, avverte Shikamaru e i presenti che Boruto non è un ostacolo poiché ormai al corrente delle sue potenzialità.

Il colpo di Isshiki si ferma improvvisamente tra Sasuke e Boruto dove quest'ultimo ne approfitta per lanciare un fumogeno e allontanarsi con il suo maestro. L'Ohtsutsuki rivolge un'occhiataccia al figlio dell'Hokage che ricambia con un sorriso per poi aggiungere che Isshiki non può ucciderlo. Boruto è l'asso nella manica per sconfiggere il potente avversario?