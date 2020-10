Boruto: Naruto Next Generations 51: primi spoiler, il titolo preannuncia un sacrificio?

Boruto: Naruto Next Generations sta affrontando un periodo molto difficile in termini di vendite, nonostante il duo di autori composto da Ikemoto e Kodachi stiano premendo sull'acceleratore dell'ultimo arco narrativo. La situazione appare estremamente delicata e l'esito della battaglia incerto, un sacrificio sarà necessario?

Isshiki sta mettendo in difficoltà sia Sasuke che Naruto, gli unici due teoricamente in grado di fermare il potente villain del clan Ohtsutsuki dal reimpiantare nuovamente il karma su Kawaki. Già in occasione del capitolo 48, il manga ha spalancato le porte a un death flag per Sasuke che potrebbe davvero sacrificarsi per la buona riuscita della missione.

Anche se appare assai improbabile che possa morire, è pur vero che una decisione del genere frantumerebbe le aspettative dei fan e risultare infine in una mossa molta coraggiosa. A supporto di tale ipotesi sono entrati in causa i primissimi spoiler del capitolo 51 di Boruto: Naruto Next Generations, ovvero la cover a colori della nuova uscita e il titolo della puntata. Se la tavola mostra papà e figlio insieme, Naruto e Boruto, il titolo impone un breve e freddo "Sacrificio".

Attualmente è ancora difficile immaginare i contenuti del nuovo capitolo, ma vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi i prossimi spoiler in arrivo. Secondo voi, invece, quale ipotesi calza a pennello con un titolo così altisonante? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.